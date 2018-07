Keine Führerscheinprüfung mehr auf Türkisch

In Österreich werden ab 2019 theoretische Führerschein-Prüfung nicht mehr in Türkisch abgenommen. Das berichtet die österreichischen Zeitung „Standard“ (Online-Ausgabe). Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) will damit offenbar in Österreich lebende Türken dazu animieren Deutsch zu lernen. Darüberhinaus würden nach Angaben des Ministeriums, Angebote auf Türkisch andere ethnische Minderheiten diskriminieren, schreibt das Blatt.

Neben Deutsch können die Tests künftig weiterhin in der Weltsprache Englisch und in den Minderheitensprachen – Slowenisch und Kroatisch – abgelegt werden. Türkisch war nach Deutsch bislang die zweithäufigste Prüfungssprache, vor Englisch, Kroatisch und Slownisch.