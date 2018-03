Kein Sieger bei Leipzig gegen BVB

Das Topspiel des 25. Spieltags in der Fußball-Bundesliga zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund endete ohne Sieger. Die Sachsen und der BVB trennten sich 1:1-Unentschieden. Beide Tore fielen in der ersten Halbzeit. Augustin brachte in der 29. Minute die Leipziger in Führung. Knapp zehn Minuten später erzielte Reus den Ausgleichstreffer.

Die „Roten Bullen“ bleiben nach dem Remis Tabellensechster. Die Schwarz-Gelben rutschen vom zweiten auf den dritten Platz – hinter Erzrivale Schalke. Der FC Bayern München weiterhin souverän die Tabelle an und gastiert am Sonntagabend beim SC Freiburg.

Die weiteren Ergebnisse: Schalke sichert sich mit einem Tor gegen Hertha BSC Berlin einen Dreier. 1:0 siegte auch Frankfurt gegen Hannover 96. Augsburg unterliegt Hoffenheim mit 0:2. Leverkusen gewinnt in Wolfsburg 2:1 und der HSV und Mainz 05 trennen sich torlos. Bereits am Freitag spielte Gladbach gegen Bremen 2:2.