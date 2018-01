Kegeln: Volkssport fehlt der Nachwuchs

Kegelvereine haben deutschlandweit große Nachwuchsprobleme. Die Zahl der Mitglieder im Deutschen Kegler- und Bowlingbund ist seit den 80er Jahren von fast 200 000 um mehr als die Hälfte auf derzeit rund 80 000 gesunken, wie der Präsident des Spitzenverbandes Uwe Oldenburg sagte. Seit rund zehn Jahren verliere der Spitzenverband jährlich Mitglieder.

Einen Weg, den Niedergang zu stoppen, habe bislang niemand gefunden. Beim Bowling gebe es ebenfalls einen Rückgang. Auch die Zahl der Hobbysportler, die sich nur ab und zu zum Kegeln treffen, nimmt Oldenburg zufolge ab. Anders als früher, sei es heute kein Problem, kurzfristig Bahnen zu mieten: «Die Wartezeiten sind vorbei.»

Der Freizeitforscher Rainer Hartmann von der Hochschule Bremen erklärte die Entwicklung mit dem Ende eines Trends. Ihm zufolge war Kegeln in den 70er Jahren eine beliebte Möglichkeit, Sport und Geselligkeit zu verbinden. Inzwischen seien die Gaststätten mit Kegelbahnen alt geworden, Globalisierung und Digitalisierung hätten die Welt und die Ansprüche der Menschen verändert.

«Wenn man Kegeln wieder hip machen wollte, müsste man es modernisieren und bräuchte andere Räume.» Auch Oldenburg hält Veränderungen für nötig. «Der Kegelsport ist in meinen Augen ein wenig zu sehr auf Tradition ausgelegt. Man sollte auch mal ein bisschen an die Zukunft denken», so Oldenburg weiter.