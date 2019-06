Kaufland ruft Rinderhack zurück

Die Supermarkt-Kette Kaufland ruft Rinder-Hackfleisch in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, dem Saarland und Rheinland Pfalz zurück. Nach Angaben des Unternehmens handelt es sich um K-Purland Rinder-Hackfleisch vom Simmentaler Rind in den Packungsgrößen 1000 Gramm, 500 Gramm und 300 Gramm mit dem Haltbarkeitsdatum 1. Juli 2019, produziert von Kaufland Fleischwaren in Möckmühl.

Eine mögliche Kontamination mit kleinen Fremdkörpern (rote Plastikteile) ist nicht auszuschließen, teilte Kaufland mit. Die betroffene Ware wurde vorbeugend aus dem Verkauf genommen. Verbraucher können das Produkt in jedem Kaufland gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgeben, selbstverständlich auch ohne Vorlage des Kassenbons.