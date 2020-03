„Kauf nur was Du brauchst“

In Deutschland werden auch in der Corona-Krise genügend Grundnahrungsmittel in ausreichender Menge erzeugt. „Wir sind mit Grundnahrungsmitteln gut versorgt … Regale werden immer gefüllt“, sagte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner heute bei einer Pressekonferenz. Und die Bundesministerin weiter:

„Es gibt keinen Grund Lebensmittel zu horten, die dann meist wenn man zu viel gekauft hat, vom Aufbewahrungs-Schrank in die Tonne wandern … Deshalb haben wir gemeinsam mit Prominenten die Kampagne gestartet #KaufNurWasDuBrauchst. Akute Hamsterkäufe … ich bin froh wenn sie zurückgehen.“