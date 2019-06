Karstadt trennt sich von Rewe

Galeria Karstadt Kaufhof und die Rewe Group strukturieren ihre Zusammenarbeit bei der Karstadt Feinkost GmbH & Co. KG (KAFEIN) neu. Zu diesem Zweck erwirbt der Warenhausriese den 25,1 prozentigen Anteil des Lebensmittelhändlers an KAFEIN und ist damit zukünftig Alleineigentümer von KAFEIN, teilte Rewe am Freitag mit.

Zugleich vereinbarten die beiden Unternehmen, ihre Zusammenarbeit bei der Warenversorgung fortzusetzen. Über Vertragsdetails haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Bundeskartellamtes, wie Rewe weiter mitteilte.

„Wir sehen Lebensmittel für unsere zusammenwachsende Warenhausgruppe nicht nur als wichtigen Frequenzbringer, sondern zusammen mit der Gastronomie auch als starkes Wachstumsfeld … Mit der Übernahme aller Anteile an Karstadt Feinkost gewinnen wir mehr Möglichkeiten zur Expansion – auch außerhalb des Warenhauses“, sagte Stephan Fanderl, CEO von Galeria Karstadt Kaufhof.