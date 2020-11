Kanzlerin spricht Bürgern Mut zu

Corona-Pandemie: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht in ihrem wöchentlichen Videopodcast den Bürgerinnen und Bürger Mut zu.

„Wir sind in einer entscheidenden Phase der Pandemiebekämpfung. Wir haben ein großes Stück des Weges zurückgelegt“, sagte Merkel.

Es werden schon an vielen Orten Impfzentren vorbereitet und es gebe bereits ermutigende Forschungsergebnisse. „Wir können annehmen, dass ein oder mehrere Impfstoffe … in absehbarer Zeit zur Verfügung stehen können“, zeigte sich die Kanzlerin zuversichtlich.

„Zeigen wir Menschen weiter, was in uns steckt, indem wir uns auch jetzt – im Winter, vor Weihnachten, zum Jahreswechsel – an die Regeln halten, die für uns alle gelten“, so die CDU-Politikerin weiter. So werde man „gemeinsam stärker sein als das Virus“, sagte Merkel in ihrer Videobotschaft.