Kanzlerin Merkel gratuliert UN-Organisation

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat in ihrem wöchentlichen Video-Podcast dem Welternährungsprogramm (WFP) der UN zum Friedensnobelpreis gratuliert.

„Ich gratuliere von Herzen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Programms, die sich weltweit und häufig unter schwierigsten Umständen und unter großen persönlichen Entbehrungen im Kampf gegen den Hunger engagieren. Mit dem Preis wird ihre großartige Arbeit gewürdigt“, sagte die Kanzlerin.

In ihrer Video-Botschaft erinnerte die Kanzlerin an die gemeinsame Verantwortung der Welt im Kampf gegen den Hunger. Man werde „den Hunger in der Welt nur gemeinsam in den Griff bekommen“. Die Lage sei weiterhin angespannt.