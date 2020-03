Kanzlerin Merkel bittet um Geduld

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat in ihrem wöchentlichen Podcast die Menschen in Deutschland darum gebeten, angesichts der Maßnahmen in der Coronavirus-Krise geduldig zu sein.

„Niemand kann heute mit gutem Gewissen sagen, er wisse, wie lange diese schwere Zeit anhält. Ich muss Sie bitten: Seien Sie geduldig“, sagte Merkel am Samstag. Noch gäben „die täglichen Zahlen der Neuinfektionen leider keinen Grund, nachzulassen oder die Regeln zu lockern“, so die Kanzlerin weiter.

Zum Schluss des Podcasts dankte Merkel den Deutschen. „Jeder und Jede ist ein Teil unseres Kampfes gegen das Virus. Jeder, der die Regeln befolgt, kann jetzt ein Lebensretter sein. Ich danke Ihnen allen dafür, dass unser Land auf Sie zählen kann.“