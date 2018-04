Kanada: Auto rast in Toronto in Menschen

In der kanadischen Millionenmetropole Toronto ist am Montag gegen 13:30 Uhr (Ortszeit) ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Erste Schätzungen deuten darauf hin, dass bis zu einem Dutzend Fußgänger verletzt wurden, berichteten kanadische Medien. Das Ausmaß der Verletzungen bei den Betroffenen ist unbekannt. Erste Fernsehaufnahmen zeigen mehrere Ersthelfer, die Menschen auf dem Bürgersteig behandeln.

Die Polizei habe einen Verdächtigen festgenommen, heißt es weiter. Es handle sich um ein weißes Fahrzeug – angeblich einen Kleintransporter/Lieferwagen. Der Vorfall ereignete sich im zu dieser Tageszeit sehr belebten Stadtteil North York, in der Yonge Street südlich der Finch Avenue. Die weiteren Hintergründe zu dem Vorfall waren zunächst unklar.