Kalifornien: Pelzverbot und Wildtier-Verbot in Zirkussen

Gute Nachrichten für die Tierwelt im US-Bundesstaat Kalifornien. Der Gouverneur des Sonnenstaates an der Westküste der USA, Gavin Newsom, unterzeichnete am vergangenen Wochenende ein Gesetz, dass den Verkauf und die Herstellung neuer Pelzprodukte ab 2023 untersagt.

Zudem hat der Westküstenstaat Schutzmaßnahmen für Wildtiere abgesegnet. Elefanten, Bären, Tiger und andere Wildtiere dürfen nicht mehr in Zirkussen auftreten.

„Ich habe eines der strengsten Tierrechtsgesetze in der Geschichte der USA unterschrieben – und damit Kalifornien zum ersten Bundesstaat des Landes gemacht -, in dem der Verkauf von neuem Pelz verboten wird. Auch habe ich ein Gesetespaket unterzeichnet, dass die grausame Behandlung vieler Tiere in unserem Staat beenden wird“, twitterte Newsom.