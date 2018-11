Kalifornien-Feuer: Mehr Tote und Vermisste

Brände in Kalifornien wüten noch immer – Zahl der Todesopfer steigt weiter, Hunderte Menschen werden noch vermisst: Im Waldbrandgebiet in Kalifornien ist die Zahl der Todesopfer und der Vermissten weiter angestiegen. Den Bränden sind laut Behördenangaben bisher mehr als 60 Personen zum Opfer gefallen. Es ist damit das tödlichste Feuer in der Geschichte Kaliforniens.

Über 600 Personen werden laut Polizei noch vermisst. Die jüngsten Waldbrände in Kalifornien waren vor gut einer Woche ausgebrochen. Die Brände haben bereits eine Fläche von fast 600 Quadratkilometer vernichtet. Unter anderem wurde die Kleinstadt Paradise fast vollständig zerstört.