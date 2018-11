Kalifornien-Brände: Zahl der Toten steigt

Zahl der Toten bei Waldbränden in Kalifornien steigt weiter: Bei den verheerenden Waldbränden in dem US-Bundesstaat ist die Zahl der Toten mittlerweile auf mindestens 50 gestiegen, teilten die Behörden mit. Bis zu 200 Menschen werden immer noch in den Brandgebieten vermisst.

Bisher haben die aktuellen Waldbrände rund 200.000 Menschen obdachlos gemacht. Tausende Häuser, Straßen, Stromleitungen, Wasserrohre usw. sind durch die Flammen zerstört worden. Der Wiederaufbau wird lange dauern. Dabei sind die Brände noch nicht einmal unter Kontrolle.

Die Feuerwehr rechnet damit, dass die starken Winde und die Dürre die Situation verschärft und die Brände weiter anfachen wird. Löschflugzeuge und Hubschrauber sind im Einsatz. Es sind die bisher schwersten Brände in der Geschichte des Landes.