Juve zum 8. Mal in Serie Meister

In der Fußball-Bundesliga ist das Rennen um die deutsche Meisterschaft so spannend wie seit Jahren nicht mehr. In Italiens Serie A steht hingegen fünf Spieltage vor Saisonende der Fußballmeister vorzeitig fest. Durch einen Sieg gegen den AC Florenz am Samstag, sicherte sich Juventus Turin (Juve) den Meistertitel zum 8. Mal in Folge.

Der alte und neue italienische Meister hat nach 33 von 38 Spielen 20 Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten SSC Neapel und kann damit nicht mehr von Platz eins verdrängt werden. Für die „Alte Dame“ mit Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo ist es der insgesamt 35. Scudetto der Vereinsgeschichte.