Justin Timberlake erobert Platz 1 der deutschen Album-Charts

Justin Timberlake ist wieder ganz oben angekommen: Mit «Man Of The Woods» steht der Superstar zum zweiten Mal an der Spitze der offiziellen deutschen Albumcharts. 2013 war ihm dies schon einmal mit «The 20/20 Experience» gelungen, wie GfK Entertainment am Freitag berichtete.

Klubbb3, die Band von Florian Silbereisen, kehren mit «Wir werden immer mehr!» vom sechsten auf den zweiten Platz zurück. Ed Sheeran klettert mit «÷» (sprich: Divide) von Fünf auf Drei. Helene Fischer folgt mit dem Album «Helene Fischer» auf der Vier. Die britischen Heavy Metaller von Saxon steigen mit «Thunderbolt» auf Platz fünf ein – der erste Top-Ten-Einstieg in fast 40 Jahren Bandgeschichte, wie es hieß.

In den Single-Charts führt Ed Sheeran («Perfect») und steht gemeinsam mit Eminem («River») auch auf der Zwei. Dritter ist Bausa («Was du Liebe nennst»). Deutschrapper Ufo361 («Beverly Hills») steigt auf der Vier ein.