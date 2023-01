Kanadischer Popstar Justin Bieber verkauft Rechte von bis Ende 2021 veröffentlichten Songs laut Medienberichten für angeblich rund 200 Millionen US-Dollar an Hipgnosis.

Details des Deals wurden vom Unternehmen nicht bekannt gegeben. Hipgnosis Songs teilte via Twitter und Instagram lediglich mit: „Welcome to the Hipgnosis family“.