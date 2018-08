„Die jüngsten Ereignisse am Grenzzaun von Ceuta haben nun wohl zum Ende der spanischen „Willkommenskultur“ für Migranten geführt, die der neue sozialdemokratische Premier Pedro Sánchez … verkündet hatte: 116 junge Afrikaner wurden am Tag nachdem sie die Grenzanlagen überwunden hatten, nach Marokko abgeschoben. Spanien gesellt sich also zu den EU-Staaten, die massenhafte Migration entscheidend verringern wollen: Ungarn hat es vorgemacht, Italien hat nachgezogen. Die links orientierten Gruppierungen … schweigen dazu weitgehend. Gegen die Bilder vom Grenzzaun können sie auch nicht viel sagen. Wiederholt lieferten sich junge Afrikaner mit selbstgebastelten Waffen wahre Schlachten mit Grenzschützern.“