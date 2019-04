Jovic bleibt in Frankfurt: Vertrag mit Eintracht bis 2023

Tormaschine Luka Jovic wird auch in den kommenden Jahren für Eintracht Frankfurt auf Tor-Jagd gehen. Wie die Hessen am Mittwoch auf ihrer Internetseite mitteilten, wurde eine Kaufoption für den europaweit begehrten Stürmer gezogen. Der 21-Jährige ist nun für die kommenden vier Jahre bis Juni 2023 an den Fußball-Bundesligisten gebunden.

Der serbische Nationalspieler ist bis zum Saisonende von Benfica Lissabon ausgeliehen. Das Sturmtalent kam im Sommer aus Portugal in die hessische Bankenmetropole. In der laufenden Saison erzielte Jovic bislang 17 Tore im Fußball-Oberhaus. Zudem konnte er bereits in elf Europa League-Spielen acht Mal einnetzen.