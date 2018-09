Box-Schwergewichts-Weltmeister Joshua schlägt Herausforderer Povetkin K.o.: Anthony Joshua „AJ“ bleibt Schwergewichts-Champion der Verbände WBO, WBA, IBO und IBF. Der 28-jährige Brite schlug vor fast 90.000 Zuschauern im Londoner Wembleystadion in einem packenden Fight den 39-jährigen Russen Alexander Povetkin in Runde 7 durch technischen K.o.. „AJ“ ist damit in seinem 22 Kampf zum 22 Mal als Sieger aus dem Ring gegangen.