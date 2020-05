Ein anonymer Käufer hat bei einer Online-Auktion ein paar Sneakers von Basketball-Legende Michael „Air“ Jordan für 560.000 Dollar – umgerechnet knapp 518.000 Euro – ersteigert.

Das teilte das Auktionshaus Sothebys am Sonntag in New York mit. Es sei ein Auktionsrekord für ein paar Sneakers, heißt es weiter. Der aus dem Jahr 1985 stammenden „Nike Air Jordan 1S“ ist zudem von „His Airness“ signiert.