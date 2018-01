Job-Rekord in Deutschland

Boom am Arbeitsmarkt hält an – Der anhaltende Wirtschaftsaufschwung sorgt weiter für steigende Beschäftigung. Die Zahl der Erwerbstätigen kletterte im Jahr 2017 auf 44,3 Millionen. Das sind 638.000 Beschäftigte bzw. ein Plus von 1,5 Prozent mehr als im Jahr davor. Es ist der höchste Wert seit der Wiedervereinigung, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Zudem war es das stärkste Plus in den vergangenen zehn Jahren.

Nach Wirtschaftsbereichen betrachtet gab es im Jahr 2017 im Vorjahresvergleich mit + 536 000 Personen den stärksten Anstieg bei der Zahl der Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland in den Dienstleistungsbereichen (+ 1,7 %). Den größten absoluten Anteil daran hatten die Öffentlichen Dienstleister, Erziehung, Gesundheit mit + 214 000 Erwerbstätigen (+ 2,0 %) gefolgt von den Unternehmensdienstleistern (+ 146 000 Erwerbstätige; + 2,5 %) sowie von Handel, Verkehr, Gastgewerbe (+ 111 000 Erwerbstätige; + 1,1 %).

Auch im Produzierenden Gewerbe (ohne Baugewerbe) erhöhte sich die Zahl der Erwerbstätigen im Jahr 2017, und zwar um durchschnittlich 61 000 Personen (+ 0,8 %) und im Baugewerbe um 43 000 Personen (+ 1,8 %). In der Land- und Forstwirtschaft, Fischerei verringerte sich dagegen die Erwerbstätigenzahl gegenüber dem Vorjahr um 2 000 Personen (– 0,3 %).