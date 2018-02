Jenny Frankhauser: Sieg im Dschungel

Dschungelkrone zum 12. Mal vergeben – Sieg im Dschungel-Camp für Jenny Frankhauser: Die Halbschwester von TV-Sternchen Daniela Katzenberger ist Dschungelkönigin 2018. Das RTL-Publikum wählte die Influencerin in der Nacht zu Sonntag zur Siegerin der 12. Staffel der Fernsehshow „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. „Krass“, sagte die 25-Jährige unter Tränen nach ihrem Triumph. Der zweite Platz ging an den Sänger Daniele Negroni (22), Bronze an die Musikerin Tina York (63). Das Dschungelcamp hatte am 19. Januar mit zwölf Kandidaten begonnen.

Frankhauser folgt auf Musiker Marc Terenzi, der im vergangenen Jahr die Krone holte. Mit Frankhauser gibt es zum sechsten Mal in der Dschungelcamp-Geschichte eine Dschungelkönigin.

In der ersten Staffel (Januar 2004) wurde Costa Cordalis strahlender Dschungelkönig. Mit Désirée Nick setzte sich in der zweiten Staffel (Oktober/November 2004) eine Königin auf den Dschungelthron. Ross Antony übernahm stolz das Zepter in der dritten Staffel (2008). In der vierten Staffel (2009) wählten die Zuschauer Ingrid van Bergen zur neuen Dschungelkönigin. Peer Kusmagk wurde in der fünften Staffel (2011) Dschungelkönig.

Brigitte Nielsen wurde in der sechsten Staffel (Januar 2012) von den Zuschauern zur Majestät gekürt. Joey Heindle wurde Dschungelkönig in der siebten Staffel im Jahr 2013, Melanie Müller erklomm 2014 den Dschungelthron der achten Staffel. Maren Gilzer wurde die Dschungelkönigin der neunten Staffel (2015). Menderes Bagci wurde Dschungelkönig der zehnten Staffel (2016).