Jedes Jahr landen 18 Millionen Tonnen Nahrungsmittel im Müll

Jährlich landen in Deutschland tonnenweise Lebensmittel im Müll. Bundesweit gehen nach Angaben der Umweltorganisation WWF pro Jahr mehr als 18 Millionen Tonnen Nahrungsmittel verloren. Eine Verschwendung mit enormen ökologischen Folgekosten. Die Umweltstiftung prangert das seit langem an und hat nun in einer aktuellen Studie verglichen was die einzelnen Bundesländer in Sachen Lebensmittelverschwendung dagegen unternehmen.

Laut der WWF-Analyse gibt es unter den 16 Bundesländern fünf Pioniere, die bereits seit längerem und in umfassender Weise das Thema angehen. Diese sind Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Sachsen. Zum Mittelfeld gehören Berlin, Brandenburg, Hessen, Saarland und Schleswig-Holstein.

Ferner gibt es einige Nachzügler, die sich erst seit Kurzem auf den Weg gemacht haben oder bislang kaum aktiv geworden sind. Das sind Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Doch auch in den Pionier-Ländern gelingt es nicht, das mangelnde und unkonkrete Handeln der Bundespolitik im Kampf gegen die Lebensmittelverschwendung zu kompensieren. „Deutschland hat sich verpflichtet, bis 2030 die Lebensmittelverschwendung zu halbieren. Bisher ist es bei dieser vollmundigen Ankündigung geblieben. Wir brauchen ein bundesweit abgestimmtes Vorgehen, um den Ländern einen Handlungsrahmen zu geben. Ohne dieses wird weiter gutes Essen kiloweise in der Tonne landen „, kritisiert Jörg-Andreas Krüger, Direktor Ökologischer Fußabdruck beim WWF Deutschland. Krüger sieht die neue Bundesregierung in der Pflicht. Noch in der ersten Hälfte der Legislaturperiode müsse eine Strategie zur Vermeidung von Lebensmittelverlusten entwickelt werden.

Laut WWF ist es zudem ein Problem, dass sowohl die Bundesländer als auch der Bund vor allem die Verbraucher in die Pflicht nehmen und mit Aufklärungskampagnen adressieren. Industrie, Handel und Landwirtschaft müssen viel stärker in den Fokus rücken. „Über 60 Prozent der Verluste entstehen entlang der Wertschöpfungskette – vom Produzenten bis hin zum Großverbraucher. Hier braucht es ein stärkeres Engagement als bisher“, so die Studienkoordinatorin Tanja Dräger de Teran vom WWF. Sie kritisiert zudem eine mangelhafte Überprüfung und Kontrolle der Wirksamkeit.