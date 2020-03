Jeder Vierte wird 2040 allein wohnen

Jeder vierte Bürger in Deutschland wird nach einer Vorausberechnung des Statistischen Bundesamtes in 20 Jahren allein wohnen. Laut der Wiesbadener Statistiker wird die Zahl der Einpersonenhaushalte von 17,3 Millionen im Jahr 2018 auf 19,3 Millionen im Jahr 2040 steigen. Damit werden 24 Prozent aller in Privathaushalten lebenden Menschen alleine wohnen. Im Jahr 2018 waren es 21 Prozent.

In Mehrpersonenhaushalten werden künftig weniger Menschen leben als heute. Die durchschnittliche Zahl der Personen je Haushalt ist bereits zwischen 1991 und 2018 von 2,3 auf 2,0 deutlich gesunken. Bis 2040 wird sie voraussichtlich weiter auf 1,9 Personen pro Haushalt abnehmen.

Die Gesamtzahl der Privathaushalte von 41,4 Millionen im Jahr 2018 wird voraussichtlich auf 42,6 Millionen im Jahr 2040 zunehmen (+ 3 Prozent). Zugleich dürfte jedoch die Zahl der Menschen in Privathaushalten um rund ein Prozent von 82,5 Millionen auf 81,7 Millionen sinken.