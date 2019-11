Jeder Vierte klagt über Lärm

Mehr als ein Viertel (28 %) der Bevölkerung Deutschlands fühlten sich im Jahr 2018 in ihrem Wohnumfeld durch Verkehrs- oder Nachbarschaftslärm belästigt. Innerhalb der Europäischen Union (EU) verzeichnete neben Deutschland nur Malta einen solch hohen Anteil an gefühlter Belästigung durch Lärm, teilte das Statistische Bundesamt mit.

Im Vergleich zum Vorjahr ist laut Angaben der Wiesbadener Behörde der Wert in Deutschland um knapp zwei Prozentpunkte gestiegen. In Kroatien, Ungarn, Estland und Bulgarien ist der Bevölkerungsanteil, der sich 2018 durch Lärm im Wohnumfeld belästigt fühlte, im EU-Vergleich am niedrigsten (jeweils unter 10 %). In der EU lag der Durchschnitt bei 18 %.