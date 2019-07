Jeder Vierte bucht Termine beim Arzt online

Gut jeder vierte Bundesbürger (26 Prozent) bucht Arzttermine über das Internet. Das ergab eine Umfrage des IT-Branchenverbandes Bitkom, die am Mittwoch veröffentlicht wurde. Demnach können sich 38 Prozent der Befragten vorstellen, so in Kontakt mit ihrer Arztpraxis aufzunehmen.

Per Whatsapp oder Chat würden 41 Prozent mit dem Arzt oder dessen Praxisteam kommunizieren und jeder Zehnte hat ein solches Angebot schon einmal genutzt. 39 Prozent der Befragten möchten sich per SMS oder E-Mail an fällige Vorsorgeuntersuchungen erinnern lassen, 27 Prozent haben einen solchen Service schon einmal genutzt. Per E-Mail mit Ärzten oder Krankenhäusern würden 36 Prozent in Kontakt treten.

16 Prozent der Befragten haben dies in der Vergangenheit schon einmal getan. 48 Prozent der Befragten kann sich vorstellen, dass während einer Operation Spezialisten aus der Ferne per Video in den OP-Saal geschaltet werden, um dem ausführenden Arzt Hinweise und Hilfestellungen zu geben. 49 Prozent würde via Telemedizin Ärzte aus dem Ausland konsultieren, etwa um eine zweite Meinung einzuholen. Eine telemedizinische Überwachung ihres Gesundheitszustandes können sich 47 Prozent der Befragten vorstellen.

26 Prozent möchten außerdem die Untersuchungsergebnisse wie MRT-Befunde in digitaler Form, etwa auf CD bekommen und 55 Prozent haben von diesem Service schon einmal Gebrauch gemacht. Für die Erhebung befragte Bitkom telefonisch 1.005 Personen ab 16 Jahren. Die Fragestellung lautete: „Welche der folgenden digitalen Angebote haben Sie bereits genutzt beziehungsweise können Sie sich vorstellen, künftig zu nutzen?“