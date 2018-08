„Jeder hat das Recht, seine Meinung frei zu äußern …“

„Jeder hat [nach dem Grundgesetz] das Recht, seine Meinung frei zu äußern und an Versammlungen teilzunehmen … Solange es nicht justiziabel wird, darf ein Mensch seine Gedanken mitteilen. Das gilt auch für Mitarbeiter eines Landeskriminalamtes. In demselben Grundgesetz ist die Pressefreiheit verankert. Sie zu wahren, ist eine essentielle Aufgabe aller … Der Ministerpräsident eines Landes bildet da natürlich keine Ausnahme, ebenso wenig die Polizei. Doch [ein Ministerpräsident Kretschmer] muss bei der Polizei genau hinschauen. Der Begriff „Pegizei“ ist abwegig und es wäre vollkommen verkehrt, alle in einen Topf zu werfen: Es muss aber im Interesse eines Ministerpräsidenten sein, Aufklärung eines solchen Falls bei der Polizei zu betreiben.“