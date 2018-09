In Deutschland wird jeder dritte Erwachsene Opfer von Mobbing. 57 Prozent der Fälle finden am Arbeitsplatz statt. Das ist das Ergebnis der Studie „Mobbing und Cybermobbing bei Erwachsenen – die allgegenwärtige Gefahr“, die das Bündnis gegen Cybermobbing an diesem Freitag (21. September) mit detaillierten Zahlen in Berlin vorstellen will und über die das „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ berichtet.