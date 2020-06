Jeder 10. schläft schlechter

Die Bundesbürger neigen in der Coronakrise offenbar vermehrt zu Schlafstörungen. In Zeiten von Corona schläft jeder Zehnte in Deutschland schlechter. Das zeigt eine aktuelle Forsa-Umfrage im Auftrag der Techniker Krankenkasse (TK), für die im Mai bevölkerungsrepräsentativ 1.000 Menschen befragt wurden.

Eine große Mehrheit (90 Prozent) verzeichnet keine Verschlechterung. Wer in der aktuellen Pandemiesituation jedoch häufig unter Stress steht, ist deutlich stärker betroffen: In dieser Gruppe der Befragten raubte Corona – im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie – jedem Vierten den Schlaf (25 Prozent).

Mehrheit der Erwachsenen schläft gut

Insgesamt sind jedoch viele Frauen und Männer mit ihrem Schlaf zufrieden. Das belegt eine weitere Forsa-Umfrage im Auftrag der TK, die im Dezember 2019 – also noch vor dem Ausbruch der Pandemie – durchgeführt wurde.

So sagten sechs von zehn Befragten, dass sie insgesamt gut oder sogar sehr gut schlafen (61 Prozent). Probleme zeigen sich beim Durchschlafen (45 Prozent geben dies an) und beim Einschlafen (28 Prozent). 23 Prozent geben an, dass sie häufig zu früh aufwachen und wachliegen, bis der Wecker klingelt.