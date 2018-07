In Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein jeweils 358.741,10 Euro beim gestrigen Mittwochslotto gewonnen. Jackpot wurde nicht geknackt und steigt zur Ziehung am Samstag, den 28.07.2018, auf 4 Millionen Euro. Spiel 77-Jackpot blieb ebenfalls unangetastet und wächst auf 1 Million Euro an.

Zwei Haupttreffer bei Super 6. Die Glückspilze – beide aus Bayern – können sich über einen Großgewinn von glatten 100.000 Euro freuen – jeweils.