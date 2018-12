Japan will Walfang wieder aufnehmen

Japan zieht sich aus der Internationalen Walfangkommission (IWC) zurück. Das kündigte die Regierung in Tokio an. Nach Ansicht der Japaner haben sich die Walbestände so weit erholt, dass der kommerzielle Walfang ab Sommer kommenden Jahres wieder zugelassen werden könne.

Der IWC koordiniert den Schutz der Meeressäuger und hatte einen Rückfall in die Walfang-Ära noch im Herbst verhindert: Ein Antrag Japans auf Einführung von „nachhaltigem Walfang“ wurde im September abgelehnt.

Rund um den Globus ist Walfang seit dem Jahr 1986 verboten – aber es gibt eine juristische Hintertür. Die Jagd zu wissenschaftlichen Zwecken ist erlaubt.