Januar 2020 viel zu mild

Der Januar 2020 war in Deutschland viel zu mild und zu trocken. Mit 3,3 Grad Celsius lag im Januar der Temperaturdurchschnitt um 3,8 Grad über dem Wert der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte.

Gegenüber der Vergleichsperiode 1981 bis 2010 betrug die Abweichung nach oben 2,9 Grad. Damit gehörte der Januar 2020 zu den zehn wärmsten seit Beginn der Messungen 1881.

Bundesweit am höchsten kletterte das Quecksilber am 9. Januar in Ohlsbach bei Offenburg mit 16,0 Grad Celsius. In vielen Orten, wie etwa Bremen, Magdeburg und Dresden, fiel im ganzen Januar keine einzige Schneeflocke. An 319 der etwa 500 DWD-Wetterstationen mit Schneehöhenmessung gab es an keinem Tag im Januar eine Schneedecke.