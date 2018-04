IW-Chef Hüther kritisiert Abgabenlast der Arbeitnehmer

Der Chef des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) Michael Hüther kritisiert die im internationalen Vergleich hohe finanzielle Belastung von Arbeitnehmern: „Die hohe Abgabenlast deutscher Arbeitnehmer im internationalen Vergleich zeigt, dass es hier dringenden Handlungsbedarf auf Seiten der Politik gibt“, sagte der IW-Direktor den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Freitagausgaben).

Die Tatenlosigkeit in der Vergangenheit führe dazu, dass die gute Lohnentwicklung nicht in den Taschen der Arbeitnehmer ankam, sondern zu einem großen Teil beim Staat landete. Hüther fordert daher die vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags ab 2019. Die aktuelle „Tax Wages“-Studie der OECD zeigt, dass auf Einkommen in Deutschland fast 50 Prozent Abgaben anfallen – so viel wie in kaum einem anderen Industrieland.