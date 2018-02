Ivanka Trump ist Fan von Skifahren, Bob und Eishockey

Die amerikanische Präsidententochter Ivanka Trump steht vor allem auf Skifahren, ist aber auch ein Fan von Bob und Frauen-Eishockey. Nach einem Besuch beim Snowboard-Wettbewerb der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang zusammen mit Südkoreas Präsidentengattin Kim Jung Suk und Außenministerin Kang Kyung Wha besuchte die Tochter von US-Präsident Donald Trump am Samstag auch das USA-Haus, den Stützpunkt von Team USA.

«Ich bin eher Skifahrerin», sagte die 36-Jährige auf Fragen, was ihre Lieblingssportart sei. «Also, Skifahren dürfte Nummer Eins sein, aber ich setze Bobfahren auf Platz zwei.» Auch Eishockey der Frauen finde sie klasse, sagte die Trump-Tochter im Gespräch mit US-Athleten. Die Eishockey-Frauen der USA hatten in Pyeongchang Gold geholt.

Mit ihren Kindern habe sie schon viel von den Winterspielen am Fernsehen verfolgt. Ihre Tochter ist sechs und ihr Sohn vier Jahre alt. Auch hat das Ehepaar Trump noch einen ein Jahr alten Sohn. Die Älteren seien jetzt alt genug für Olympia. «Sie begeistern sich richtig dafür», sagte sie. «Sie würden Bobfahren sagen.»

Beim Snowboard sah die «First Daughter», die mit einer blau-roten Team-USA-Pudelmütze im roten Skianzug auf der Tribüne saß, wie der Amerikaner Kyle Mack die Silbermedaille im Big-Air-Wettbewerb gewann. Am Vortag war die Sonderabgesandte ihres Vaters, die am Sonntag an der Schlussfeier teilnimmt, von Südkoreas Präsident Moon Jae In zum Abendessen empfangen worden.