Italien: Regierung Conte kann mit Arbeit beginnen

In Italien hat nach dem Senat auch die Abgeordnetenkammer der neuen Regierung unter Führung des parteilosen Giuseppe Conte das Vertrauen ausgesprochen. Eine klare Mehrheit stimmte für die Allianz aus populistischer Protestbewegung „Fünf Sterne“ und rechtsgerichteter „Lega“. Damit kann die Regierung Conte mit der konkreten Arbeit beginnen.

Die Koalition steht für einen Europa kritischen Kurs und will die nationalen Belange Italiens in den Mittelpunkt ihrer Politik stellen. Auf nationaler Ebene will die neue Regierungskoalition in dem hoch überschuldeten Land unter anderem die Steuern senken und gleichzeitig die Sozialausgaben erhöhen.