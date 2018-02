Juventus Turin steht zum 19. Mal in Pokal-Finale. Nach dem 1:0-Hinspiel-Sieg gegen Atalanta Bergamo gewann Juve auch das Rückspiel im Halbfinale mit 1:0. Wer gegen den Titelverteidiger das Endspiel in der „Coppa Italia“ bestreitet wird im zweiten Halbfinale am Abend zwischen Lazio Rom und dem AC Mailand ermittelt. Das Hinspiel zwischen den Römern und den Mailändern endete torlos.