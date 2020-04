Positive Signale in Sachen Corona aus Italien – niedrigerer Anstieg an Todesfällen. 431 Tote am Ostersonntag innerhalb von 24 Stunden meldet der Zivilschutz.

Seit Ausbruch der Covid-19-Krankheit starben in Italien bislang fast 20.000 Menschen. Die Gesamtzahl der Infizierten liegt derzeit bei mehr als 150.000.