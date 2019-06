Istanbuler wählen Bürgermeister

Am Sonntagmorgen hat erneut eine Bürgermeister-Wahl in Istanbul begonnen. Zur Wahl stehen den Menschen in der türkischen Millionenmetropole Ekrem Imamoglu von der Mitte-Links-Partei CHP und der ehemalige Ministerpräsident Binali Yildirim der für die Regierungspartei AKP antritt.

Rund zehn Millionen Istanbuler sind wahlberechtigt. Zwischen den beiden Kandidaten wird ein knappes Kopf-an-Kopf-Rennen erwartet.

Es ist eine Wiederholung der Bürgermeisterwahl. Die erste Wahl Ende März hatte Imamoglu knapp gewonnen. Wegen angeblicher Regelwidrigkeiten war das Ergebnis jedoch annuliert worden.