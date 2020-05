Ironman Hawaii verschoben

Ein weiteres sportliches Großereignis wird wegen der grassierenden Corona-Pandemie verschoben. Der Ironman Hawaii wird nicht wie geplant am 10. Oktober 2020 stattfinden.



Stattdessen soll er am 6. Februar 2021 nach geholt werden, teilten die Veranstalter mit. Am 9. Oktober 2021 findet wie geplant der reguläre Titelkampf statt. Damit gibt es erstmals zwei Wettkämpfe auf Hawaii in einem Jahr.