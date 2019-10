Ironman Hawaii Titel an Frodeno und Haug

Jan Frodeno ist zurück auf dem Ironman-Olymp – der 38-jährige Triathlet hat am Samstag auf Hawaii nach 2015 und 2016 auch die Ironman-WM 2019 gewonnen. Frodeno blieb für die Gesamt-Distanz unter der Acht-Stunden-Marke und sicherte sich seinen dritten Titel in neuer Streckenrekordzeit.

Die 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen legte Frodeno in sagenhaften 7:51:13 Stunden zurück. Der US-Amerikaner Tim O’Donnell (7:59:40) wurde mit einem Rückstand von gut acht Minuten Zweiter. Mit Sebastian Kienle schaffte es ein weiterer Deutscher auf´s Podium. Der Hawaii-Gewinner von 2014 kam als Dritter nach 8:02:04 Stunden ins Ziel. Titelverteidiger Patrick Lange musste das Rennen vorzeitig beenden.

Die deutsche Dominanz auf Hawaii bleibt damit weiter ungebrochen und das halbe Dutzend ist nun voll. Seit sechs Jahren kommt der Sieger bei den Männern aus Deutschland: Sebastian Kienle (2014), Jan Frodeno (2015/2016), Patrick Lange (2017/2018) und nun erneut Jan Frodeno (2019).

Ironman-Gold für Haug

Auch bei den Frauen waren die Deutschen Spitze. Bei den Frauen siegte mit Anne Haug erstmal eine deutsche Triathletin. Die 38-Jährige sicherte sich Ironman-Gold in einer Zeit von 8:40:10 Stunden im Frauenwettbewerb.

Die Britin Lucy Charles wurde wie bereits im Vorjahr Zweite (plus 6:35 Minuten). Sara Crowley aus Australien wurde Dritte (plus 8:03 Minuten). Laura Philipp aus Deutschland wurde Vierte (plus 11:33 Minuten) und verpassten einen Platz auf dem Podium damit nur knapp.