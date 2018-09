Ironman auf Hawaii ohne Triathlon-Star Jan Frodeno

Saison-Aus für Jan Frodeno: Der 37-jährige Triathlon-Star hat sich eine Stressfraktur in der Hüfte zugezogen. Aufgrund der Verletzung wird der zweimalige Weltmeister deshalb nicht bei der Ironman-WM auf Hawaii in gut vier Wochen an den Start gehen können.

„Das ist sicher nicht so wie ich gehofft hatte die Saison zu beenden … Die Höhen und Tiefen des Sports waren für mich noch nie so nah … Bis nächstes Jahr“, schrieb Frodeno bei Instagram neben Fotos, die ihn unter anderem auf einer Straße auf Krücken gehend zeigen.