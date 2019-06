Iran reichert mehr Uran an

Iran will zentrale Auflagen des Atomabkommens nicht mehr einhalten und hat eine verstärkte Uran-Anreicherung angekündigt. Dies werde innerhalb der nächsten zehn Tage geschehen, sagte Behrouz Kamalvandi, Sprecher der iranischen Atombehörde am Montag auf einer vom Staatsfernsehen übertragenen Pressekonferenz in der Schwerwasseranlage Arak.

Es handele sich jedoch nicht um einen Bruch des Nuklearabkommens. Gleichzeitig forderte er die EU-Länder auf, den Iran gegen die von den USA verhängten Sanktionen zu verteidigen. Hier zählten allerdings nur Taten und keine Worte, so Kamalvandi. Seine Äußerungen dürften von den USA als neuerliche Provokation aufgefasst werden.

Die Spannungen hatten in den letzten Tagen zugenommen, nachdem Washington den Iran beschuldigt hatte, Angriffe auf westliche Öltanker verübt zu haben.