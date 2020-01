Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) in Leipzig hat entschieden. Die linksradikale Internet-Plattform „Linksunten.Indymedia“ bleibt verboten, so die Entscheidung des BVerwG am Mittwoch.

Die Klagen des mutmaßlichen Betreiberteams gegen das vom Bundesinnenministerium 2017 verhängte Verbot wurden damit von dem Bundesgericht abgewiesen.