Die Fußball-Profis von Inter Mailand stehen im Finale der Europa League (EL).

Die Italiener sind bei der Finalrunde in Nordrhein-Westfalen (NRW) mit einem souveränen Kantersieg gegen Schachtjor Donezk aus der Ukraine ins Endspiel eingezogen.

Inter siegte gegen den ukrainischen Meister am Montagabend im Halbfinale in Düsseldorf klar mit 5:0.

An diesem Freitag (21. August) steht nun das EL-Finale an. Gegner von Inter ist der FC Sevilla aus Spanien. Anpfiff der Partie ist um 21 Uhr in Köln.