Innovative Store-Konzepte gesucht

Das Berliner Shoppingcenter Alexa macht sich wieder auf die Suche nach innovativen Store-Konzepten: Am 31. Januar 2018 startet die Bewerbungsphase für den Retail-Wettbewerb First Store by Alexa Vol. II. Drei Gewinner erhalten Mietflächen im Alexa, für sechs bzw. drei Monate mietfrei. Alle Informationen zum Wettbewerb unter „firststorealexa.com“

Die erste Austragung des innovativen Retail-Wettbewerbs First Store by Alexa in 2017 war ein voller Erfolg: Hochkarätige Geschäftskonzepte wurden eingereicht. Der Gewinner Holymesh eröffnete im November 2017 mit seinem „Millennial-Store“ den ersten Offline-Influencer-Store Deutschlands und lockte bereits zum Opening rund 2.000 Fans ins Alexa. Der Wettbewerb selbst bekam große Aufmerksamkeit in der deutschen Start-up-Szene sowie der Einzelhandelsbranche: First Store by Alexa wurde Ende 2017 mit dem Immobilien-Marketing-Award und Anfang 2018 mit dem Europäischen Innovationspreis Handel des German Councils of Shopping Center (GCSC) ausgezeichnet.

First Store Vol. II – Newcomer-Förderung mit tollen Preisen

Nun wird der Retail-Wettbewerb ab Ende Januar 2018 zum 2. Mal ausgetragen: „Für uns war die erste Ausgabe von First Store eine tolle Erfahrung. Wir haben viel über Newcomer und Start-ups gelernt und bieten erneut allen Teilnehmern DIE Retail-Plattform für Innovationen. Dafür loben wir Preise im Gesamtwert von über 100.000 Euro aus“, so Jens Horeis, General Manager bei Sonae Sierra, Betreiber des Alexa. „Der wahre Wert für die Gewinner ist freilich unschätzbar: Wir bieten Verkaufsflächen direkt am Alexanderplatz, dem Tourismus-Hotspot Berlins. Im Alexa, mit 16 Millionen Besuchern pro Jahr einer der erfolgreichsten Shopping Malls Europas. Das sind riesige Chancen für ein erfolgreiches Business.“

Über den Wettbewerb First Store by Alexa ist ein außergewöhnlicher Handelswettbewerb. Er verlangt spannende Ideen und prämiert die drei besten Konzepte mit besonderen Gewinnen. Wichtigste Voraussetzung für die Teilnahme: Die Erfahrungen der Bewerber im stationären Einzelhandel haben maximal lokalen Charakter. Die Bewerbungsphase von First Store Vol. II beginnt am 31. Januar und läuft bis einschließlich 1. Juni 2018. Der Gewinner von First Store Vol. II erhält einen sechsmonatigen Mietvertrag für eine besondere Mietfläche im Alexa – zum Nulltarif. Der „First Store Cube“ mit ca. 20 Quadratmetern wird in exponierter Lage auf einer exklusiven Fläche im 1. Obergeschoss errichtet, das feierliche Opening findet am 22. September 2018 statt. Neu bei First Store Vol. II: Die Zweit- und Drittplatzierten des Wettbewerbs erhalten je einen Verkaufsstand im Alexa für 3 Monate mietfrei.

Die Motivation der Initiatoren

„Wir möchten mit First Store Vol.II Innovation fördern und Newcomern im Einzelhandel Impulse und Möglichkeiten geben, etwas zu wagen. Damit es am Ende für alle ein Gewinn ist: für zufriedene Kunden, für erfolgreichen Einzelhandel und nicht zuletzt für belebte Innenstädte“, sagt Volker Noack, Mitglied der Geschäftsführung der Union Investment Real Estate GmbH und Jurymitglied.

Die Kooperationspartner

Erneut begleitet das Wirtschaftsmagazin brand eins als Kooperationspartner den First Store-Wettbewerb. „Experimente und mutige Ideen sind für den stationären Handel wichtig, das hat die erfolgreiche Premiere von First Store deutlich gezeigt. Deshalb sind wir auch in der zweiten Runde gerne wieder als Partner dabei“ erklärt Susanne Risch, Vorstand der brand eins Medien AG und Jurymiglied bei First Store.

Unterstützt wird der Wettbewerb außerdem von Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH, der Wirtschafts- und Technologieförderung für Unternehmen, Investoren und Wissenschaftseinrichtungen in Berlin. Als einzigartige Public Private Partnership stehen hinter Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie sowohl der Senat des Landes Berlin als auch mehr als 270 Unternehmen und Wissenschaftseinrichtungen, die sich für ihre Stadt engagieren. Zudem verantwortet Berlin Partner das weltweite Marketing für die deutsche Hauptstadt, beispielsweise mit der erfolgreichen „be Berlin“-Kampagne.

Das Alexa, das Wettbewerbsbüro und die siebenköpfige Fachjury freuen sich bereits jetzt auf einen weiteren spannenden Wettbewerb und hochkarätige Bewerber mit einzigartigen Geschäftskonzepten, die das Potenzial haben, die Besucher des Alexa zu begeistern.