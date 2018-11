Inka Bause feiert Fünfzigsten mit Pommes und Sekt

Inka Bause moderiert seit 13 Jahren die RTL-Kuppelshow „Bauer sucht Frau“, jetzt feiert sie privat ein kleines Jubiläum, da die Moderatorin am Mittwoch 50 Jahre alt wird. „Ich werde mit meiner Tochter an einem Swimmingpool irgendwo in einer Wellnessoase in Deutschland liegen. Ich werde mir Pommes und Sekt aufs Zimmer bestellen und es mir gut gehen lassen“, sagte Bause dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (Mittwochsausgaben).

Überhaupt sei sie dankbar für das Älterwerden. „Ich bin froh, dass ich überhaupt 50 werde. Ich kenne einige, die es nicht geworden oder in dem Alter schon erkrankt sind. Ich hoffe, dass ich 100 werde“, so Bause weiter.

Doch das Altern habe nicht nur schöne Seiten. „Man sollte das nicht immer schön reden. Älterwerden macht nicht immer Spaß. Man braucht für alles eine Brille, dann wackelt mal ein Zahn – trotzdem ist alles gut“, so die Moderatorin.

Für die Zeit nach der TV-Karriere hat sie auch schon Pläne: „Ich würde gerne Hunde züchten oder ein Obdachlosenheim für Hunde gründen. Außerdem hätte ich gerne ein eigenes Café und würde Kuchen selber backen“, so Bause.