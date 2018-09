Ingolstadt: Großbrand in Raffinerie

Heute in den frühen Morgenstunden kam es auf einem Raffineriegelände in Vohburg, nahe Ingolstadt, zu einer Detonation in einem Anlagenteil und anschließendem Großbrand auf dem Gelände. Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehren, Rettungsdienste und Polizei sind derzeit vor Ort im Einsatz. Bisher sind 8 verletzte Personen bekannt, davon wurden 3 mit mittelschweren bis schweren Verletzungen ins Krankenhaus verbracht.

Derzeit werden alle Anwohner gebeten weiterhin die Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Bewohner aus Irsching und Teilen Vohburgs, rund 1800 Personen, evakuiert.

Sie werden in der Turnhalle in Vohburg untergebracht und versorgt. Die Löscharbeiten dauern an. Die Straßen rund um das Einsatzgebiet sind weiträumig durch die Feuerwehr abgesperrt.