„Influencer“ Anglizismus des Jahres

Anglizismus des Jahres 2017 ist „Influencer“. Die Plätze zwei und drei sind „Blockchain“ und „nice“. Überzeugt hat die Jury an Influencer neben dem starken und anhaltenden Häufigkeitsanstieg im öffentlichen Sprachgebrauch vor allem, dass es sich hier um den klassischen Fall eines Lehnwortes handelt, das eine durch kulturellen oder technischen Wandel entstandene lexikalische Lücke füllt.

Das Wort Influencer bezeichnet (meist jüngere) Menschen, die allein durch ihre große Reichweite in den sozialen Medien in der Lage sind, die öffentliche Meinung mitzugestalten. Es stammt aus der Werbebranche: Influencer Marketing bezeichnet eine Form der meist nicht kenntlich gemachten Werbung, bei der die Influencer ihre Fans (scheinbar oder tatsächlich) an ihrem Alltag teilhaben lassen und dabei Marken und Produkte erwähnen und vorführen.

Die unabhängige Initiative „Anglizismus des Jahres“ würdigt seit 2010 jährlich den positiven Beitrag des Englischen zur Entwicklung des deutschen Wortschatzes. Bisherige Anglizismen des Jahres waren leaken (2010), Shitstorm (2011), Crowdfunding (2012), die Nachsilbe –gate (2013), Blackfacing (2014), Refugees Welcome (2015) und Fake News (2016). Gründer der Initiative „Anglizismus des Jahres“ und Vorsitzender der Jury ist Prof. Dr. Anatol Stefanowitsch, Sprachwissenschaftler an der Freien Universität Berlin.