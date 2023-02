Inflationsrate bei 8,7 Prozent

Die Inflationsrate in Deutschland lag im Januar 2023 bei plus 8,7 %. Das teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch mit. Wie es weiter heißt, stiegen die Verbraucherpreise im Januar 2023 gegenüber Dezember 2022 um 1,0 %.

Die Inflationsrate hatte im Dezember 2022 nach der Revisionsberechnung auf das neue Basisjahr 2020 bei plus 8,1 % und im November 2022 bei plus 8,8 % gelegen. Damit hat sich der Preisauftrieb zu Jahresbeginn wieder verstärkt.