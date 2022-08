Startseite » Schlagzeilen » Inflation in Eurozone nun bei 9,1 % Wirtschaft Inflation in Eurozone nun bei 9,1 %

Die Inflationsrate in der Eurozone ist im August 2022 auf 9,1 Prozent geklettert. Das teilte das EU-Statistikamt Eurostat am Mittwoch mit. Im Juli waren die Preise in der Eurozone noch um 8,9 Prozent gestiegen.